L’annuncio su Instagram di Gabry Ponte | “Diventerò papà”

Leggi su zon

(Di martedì 30 marzo 2021) Il noto djdà il buongiorno ai suoi followers con una bellissima notizia: presto diventeràe mostra l’ecografia Il noto djsorprende nuovamente i suoi fan e questa volta con una dolcissima notizia. Su, infatti, ha dato il buongiorno ai suoi fan mostrando la foto di un’ecografia con la didascalia: “E niente…sto per diventare! Quante emozioni quest’anno”. Il torinese, come sempre, non ha nascosto le sue emozioni a chi da anni lo segue e nel selfie postato appare raggiante come non mai. Per, quindi, il 2021 continua a essere un anno molto importante. Solo a gennaio si era, infatti, sottoposto ad un delicato intervento al cuore che non poteva più aspettare. Sempre tramite i ...