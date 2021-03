L’andata e il ritorno di Porto-Chelsea si giocheranno sul neutro di Siviglia (Di martedì 30 marzo 2021) Le restrizioni internazionali causa Covid continuano ad influenzare anche il calcio. L’UEFA infatti ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che la doppia sfida tra Porto e Chelsea, valida per i quarti di finale di Champions League, si disputerà a Siviglia, in campo neutro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) Le restrizioni internazionali causa Covid continuano ad influenzare anche il calcio. L’UEFA infatti ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che la doppia sfida tra, valida per i quarti di finale di Champions League, si disputerà a, in campo. L'articolo ilNapolista.

