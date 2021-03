Lancio del pieghevole Xiaomi Mi Mix Fold oggi 30 marzo? Prime specifiche (Di martedì 30 marzo 2021) Un nuovo evento odierno dovrebbe cinfermare il Lancio del primo pieghevole Xiaomi Mi Mix Fold. Dopo il keynote della giornata di ieri in cui è stato presentato lo Xiaomi Mi 11 Pro , Mi 11 Ultra , Mi 11 Lite 5G e ancora la nuova Xiaomi Mi Band 6, ci sarebbe spazio per il nuovo hardware ancora più innovativo e atteso da diverso tempo. L’evento dedicato partirà alle ore 19:30 cinesi, quando dalle nostre parti saranno trascorse le 14:30. La certezza dell’uscita di uno smartphone Xiaomi pieghevole giunge dalla condivisione di materiale stampa con protagonista proprio il dispositivo innovativo. Il cartellone pubblicitario sarebbe quello visibile al termine dell’articolo che, seppur non in alta definizione, rende bene l’idea di quanto potrebbe essere reso ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Un nuovo evento odierno dovrebbe cinfermare ildel primoMi Mix. Dopo il keynote della giornata di ieri in cui è stato presentato loMi 11 Pro , Mi 11 Ultra , Mi 11 Lite 5G e ancora la nuovaMi Band 6, ci sarebbe spazio per il nuovo hardware ancora più innovativo e atteso da diverso tempo. L’evento dedicato partirà alle ore 19:30 cinesi, quando dalle nostre parti saranno trascorse le 14:30. La certezza dell’uscita di uno smartphonegiunge dalla condivisione di materiale stampa con protagonista proprio il dispositivo innovativo. Il cartellone pubblicitario sarebbe quello visibile al termine dell’articolo che, seppur non in alta definizione, rende bene l’idea di quanto potrebbe essere reso ...

