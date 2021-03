“L’America (Canzone per Chico Forti)” il nuovo singolo di Enrico Ruggeri (Di martedì 30 marzo 2021) È in radio e disponibile in digitale “L’America (Canzone per Chico Forti)”, il nuovo intenso brano di Enrico Ruggeri (Anyway Music / Believe Digital), dedicato alla vicenda che da 20 anni tiene in sospeso la vita di un uomo Chico Forti, velista e produttore tv, è stato incarcerato negli Stati Uniti nel 2000, condannato all’ergastolo per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente. Il 23 dicembre 2020 è stata accolta l’istanza che permetterebbe a Chico Forti di tornare in Italia. Attualmente Chico Forti si trova in un penitenziario americano, dove si collocano i detenuti in attesa di trasferimento. “L’America (Canzone Per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) È in radio e disponibile in digitale “per)”, ilintenso brano di(Anyway Music / Believe Digital), dedicato alla vicenda che da 20 anni tiene in sospeso la vita di un uomo, velista e produttore tv, è stato incarcerato negli Stati Uniti nel 2000, condannato all’ergastolo per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente. Il 23 dicembre 2020 è stata accolta l’istanza che permetterebbe adi tornare in Italia. Attualmentesi trova in un penitenziario americano, dove si collocano i detenuti in attesa di trasferimento. “Per ...

