L’Aeronautica militare ha celebrato a Roma il 98° anniversario Il video

Leggi su formiche

(Di martedì 30 marzo 2021)hail 98°, 30 mar. (askanews) – Con il battesimo del Corso Borea VI dell’Accademia aeronautica e il giuramento degli allievi, letto dal comandante dell’istituto, generale Paolo Tarantino e sottolineato dal passaggio delle Frecce Tricolori, si è aperta presso il Palazzo della cerimonia per il 98esimodella costituzione dell’Arma azzurra del 28 marzo 1923. La celebrazione è avvenuta in forma ridotta a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso. Per la ricorrenza tutte le Bandiere di Guerra e dell’Istituto, degli Stormi, Reparti ed Enti delsono state riunite presso la ...