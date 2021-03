Lady Gaga, il suo dog sitter è stato nuovamente ricoverato in ospedale (Di martedì 30 marzo 2021) Il dog sitter di Lady Gaga è stato nuovamente ricoverato in ospedale a causa di alcune gravi complicazioni: i suoi polmoni sono collassati di nuovo. Ryan Fischer, Il dog sitter di Lady Gaga, ha subito l'asportazione di una parte di un polmone dopo essere stato colpito al petto da un rapitore di cani a Los Angeles. Fisher ha specificato che il suo recupero era stato "notevolmente veloce" quando all'improvviso il suo polmone è collassato di nuovo e ha dovuto subire un secondo intervento chirurgico. In una lunga dichiarazione pubblicata sul suo account Instagram, Fisher ha detto: "Con il tubo toracico rimosso e il mio livello di ossigeno stabile, è iniziato il viaggio per riprendermi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) Il dogdiina causa di alcune gravi complicazioni: i suoi polmoni sono collassati di nuovo. Ryan Fischer, Il dogdi, ha subito l'asportazione di una parte di un polmone dopo esserecolpito al petto da un rapitore di cani a Los Angeles. Fisher ha specificato che il suo recupero era"notevolmente veloce" quando all'improvviso il suo polmone è collassato di nuovo e ha dovuto subire un secondo intervento chirurgico. In una lunga dichiarazione pubblicata sul suo account Instagram, Fisher ha detto: "Con il tubo toracico rimosso e il mio livello di ossigeno stabile, è iniziato il viaggio per riprendermi ...

