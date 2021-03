Lady Gaga, il dog-sitter aggredito racconta il suo calvario: asportata parte del polmone (Di martedì 30 marzo 2021) Lady Gaga: analisi di una trasformista guarda le foto Un mese dopo essere rimasto ferito nella sparatoria durante il rapimento di due dei bulldog francesi di Lady Gaga, il dog-sitter Ryan Fischer (che la popstar aveva definito «un eroe» che ha rischiato la vita per «combattere per la nostra famiglia») non si è ancora completamente rimesso. Lunedì l’uomo ha rivelato con un post su Instagram del suo calvario, dal ricovero in ospedale all’intervento chirurgico per asportare una parte di ... Leggi su iodonna (Di martedì 30 marzo 2021): analisi di una trasformista guarda le foto Un mese dopo essere rimasto ferito nella sparatoria durante il rapimento di due dei bulldog francesi di, il dog-Ryan Fischer (che la popstar aveva definito «un eroe» che ha rischiato la vita per «combattere per la nostra famiglia») non si è ancora completamente rimesso. Lunedì l’uomo ha rivelato con un post su Instagram del suo, dal ricovero in ospedale all’intervento chirurgico per asportare unadi ...

Advertising

vh1italia : Unica, inimitabile... così come tutti i suoi look! ?? Tanti auguri di buon compleanno a Lady Gaga. Festeggiamo con… - Corriere : Lady Gaga e Al Pacino in via Condotti: il set di «House of Gucci» si sposta a Roma - venusmedia : ???? buongiorno, principessa ?? ? Lady Gaga hoy en Roma, filmando “House of Gucci” ?? - oceanfeels_ : RT @swarleyxstark: LADY GAGA GIRA UN FILM SOTTO CASA MIA E DOMANI POTREI INCONTRARLA NON REALIZZO - greysloanbly : @_elisarcastic Il tuo vero nome è? Mi chiamo Lady Gaga -