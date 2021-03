La variante inglese prende il largo, nel Lazio aumentano i casi di brasiliana (Di martedì 30 marzo 2021) Secondo la nuova indagine dell'Iss la mutazione B.1.1.7 è responsabile dell'86,7% dei nuovi contagi, ma si va dal 63% della Liguria al 100% della provincia di Trento. La P1 è stabile al 4%, mentre la ... Leggi su today (Di martedì 30 marzo 2021) Secondo la nuova indagine dell'Iss la mutazione B.1.1.7 è responsabile dell'86,7% dei nuovi contagi, ma si va dal 63% della Liguria al 100% della provincia di Trento. La P1 è stabile al 4%, mentre la ...

Advertising

istsupsan : ?? #COVID19, IN ITALIA #VARIANTE INGLESE PREVALENTE NELL'86,7% DEI CASI ??valori regionali oscillano tra il 63,3% e… - Corriere : La variante inglese di Covid quasi al 90% in Italia. La brasiliana si mantiene al 4% - Corriere : La variante inglese di Covid quasi al 90% in Italia. La brasiliana si mantiene al 4% - beverlytozier3 : RT @GiovaQuez: In Italia la ‘variante inglese’ all’86,7%. Il 4% dei casi con quella ‘brasiliana’. Maggiore trasmissibilità valutata per la… - ErnestoNicolosi : @vetustissima @manginobrioches Non la debellate perché è la cultura della maggioranza (un po’ come la variante inglese) -