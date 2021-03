La top5 delle migliori serie di Law & Order

Leggi su wired

(Di martedì 30 marzo 2021) Quando, nel 1990, il produttore Dick Wolf ha dato vita al franchise di Law, probabilmente non si aspettava di dare vita a unapietre miliari del piccolo schermo, il procedurale per eccellenza, che 30 anni dopo riesce nell’impresa di confermarsi ancora tale. Il primo aprile debutta negli Stati Uniti Law– Organized Crime con un episodio pilota intitolato What happens in Puglia: primo spin-off di Law: Special Victims Unit (Svu) e settimo dell’intero franchise, ha per protagonista uno dei personaggi più amati e riconosciuti della tv, Elliot Stabler alias l’attore italo-americano Christopher Meloni. https://www.youtube.com/watch?v=JjOFxP2RuMk Che torna così con unatutta sua, dove fa parte di una task force ...