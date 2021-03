La terza ondata avanza, mezza Liguria verso l'anticipo della zona rossa (Di martedì 30 marzo 2021) Allarme per i dati del Ponente, ma tutta la regione è a rischio. Via alle farmacie: 440 vaccinazioni e 12 mila appuntamenti Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 30 marzo 2021) Allarme per i dati del Ponente, ma tutta la regione è a rischio. Via alle farmacie: 440 vaccinazioni e 12 mila appuntamenti

Advertising

Zombi04516433 : RT @Zombi04516433: Le nuove varianti non interessano. Non è necessario annullare le vacanze estive. Milioni di vaccinati, insieme all'immun… - Zombi04516433 : Le nuove varianti non interessano. Non è necessario annullare le vacanze estive. Milioni di vaccinati, insieme all'… - deliamauro : A Lecce a in piena terza ondata si contrae il covid in ospedale, quando si viene ricoverati per tutt’altro e si muo… - giornali_it : RT @ANGELACHIDDEMI: AIUTO..QUAND'E' CHE NE VENIAMO FUORI? - Santal68 : RT @AvvErich: La terza ondata e l’approccio terapeutico con le varianti. Modera: Avv. Erich Grimaldi ??Presid. Comitato Cura Dom C19 ??I dott… -

Ultime Notizie dalla rete : terza ondata L'appello di Parcaroli: 'Controlli intensificati per Pasqua, momento delicato della pandemia' L'avvio della campagna vaccinale coincide anche con il massimo picco della terza ondata e proprio per questo non possiamo abbassare la guardia e non possiamo permettere di aggravare ulteriormente la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Marzo: Vaccini con sponsor. Dalle Primule alle provole Spread the love di RQuotidiano - 31 Marzo 2021 Menù 0.0.1 Covid - 19. La terza ondata 1 "Sponsor per pagare gli hotspot": finanza creativa nel Piano Draghi 2 Sim Sala Bim di Marco Travaglio 2.0.1 Renzi granturismo 3 Gran record di bombe dove arriva il bomba 4 Salvini "...

Covid: la terza ondata ha appena scavalcato il picco IL GIORNO Bollate, doppio test rapido per tornare in classe Bollate (Milano) - La necessità di ritornare in classe a Bollate, dove la terza ondata del Covid è partita proprio dalle scuole, suona più forte che mai. Confinati in anticipo rispetto al resto d’Ital ...

Caos alla tedesca, dai dubbi su AstraZeneca al tramonto del mito Merkel Questa volta Merkel sembra decisa a non cedere alle pressioni dei governatori: siamo in piena terza ondata, ha spiegato per poi aggiungere a chiare lettere che se i Laender non si decideranno ...

L'avvio della campagna vaccinale coincide anche con il massimo picco dellae proprio per questo non possiamo abbassare la guardia e non possiamo permettere di aggravare ulteriormente la ...Spread the love di RQuotidiano - 31 Marzo 2021 Menù 0.0.1 Covid - 19. La1 "Sponsor per pagare gli hotspot": finanza creativa nel Piano Draghi 2 Sim Sala Bim di Marco Travaglio 2.0.1 Renzi granturismo 3 Gran record di bombe dove arriva il bomba 4 Salvini "...Bollate (Milano) - La necessità di ritornare in classe a Bollate, dove la terza ondata del Covid è partita proprio dalle scuole, suona più forte che mai. Confinati in anticipo rispetto al resto d’Ital ...Questa volta Merkel sembra decisa a non cedere alle pressioni dei governatori: siamo in piena terza ondata, ha spiegato per poi aggiungere a chiare lettere che se i Laender non si decideranno ...