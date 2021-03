La terza ondata avanza, mezza Liguria verso l'anticipo della zona rossa (Di martedì 30 marzo 2021) Allarme per i dati del Ponente, ma tutta la regione è a rischio. Via alle farmacie: 440 vaccinazioni e 12 mila appuntamenti Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 30 marzo 2021) Allarme per i dati del Ponente, ma tutta la regione è a rischio. Via alle farmacie: 440 vaccinazioni e 12 mila appuntamenti

Advertising

eluu_eei : RT @FelipeKarmelo: Ricordiamo. Estate 2020 dopo icamiondibergamo: - tutto normale, mascherine al chiuso Estate 2021 dopo terza ondata debo… - lamatulli84 : @moniamaz @terzigio Vero! A Gran Canaria lo chiedevano anche prima della terza ondata - Lady_ofShalott_ : RT @CarloF0554ti: @stebaraz @DanielaPF75 La Francia è in piena terza ondata: Macron viene criticato da tutti i fronti per aver tergiversato… - DanielaPF75 : RT @CarloF0554ti: @stebaraz @DanielaPF75 La Francia è in piena terza ondata: Macron viene criticato da tutti i fronti per aver tergiversato… - CarloF0554ti : @stebaraz @DanielaPF75 La Francia è in piena terza ondata: Macron viene criticato da tutti i fronti per aver tergiv… -

Ultime Notizie dalla rete : terza ondata 'Sulla pandemia troppe domande senza risposte' Mancate risposte da parte della Giunta regionale, in particolare sulla mortalità in Friuli Venezia Giulia durante la seconda e terza ondata dell'epidemia da Covid, ma non solo. Su questo i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle hanno tenuto una conferenza stampa. 'Non vogliamo speculare né tantomeno festeggiare se le ...

Vaccini, Guccione: 'Se c'è la scorta perché i richiami non sono stati fatti?' Siamo in piena terza ondata e siamo l'unica regione d'Italia a non avere un Piano, con le conseguenze che stiamo vedendo ormai da settimane: i Pronto soccorso intasati da pazienti Covid e non, con il ...

Covid: la terza ondata ha appena scavalcato il picco IL GIORNO Figliuolo sbarca in Lombardia ma fa solo un giro di ricognizione Il terzo hub è la croce dei lombardi e l’orgoglio della giunta: costruito durante la prima ondata di Sars-Cov-2 con i soldi delle donazioni di privati cittadini e aziende, è stato da subito contestato ...

Promozione della prevenzione vaccinale in Calabria: on-line il portale PrevenVax Rispetto a ieri restano sostanzialmente stabili i nuovi positivi accertati nella provincia di Cosenza che si conferma la più colpita in questa terza ondata. Dopo il tragico bilancio di ieri, scende ...

Mancate risposte da parte della Giunta regionale, in particolare sulla mortalità in Friuli Venezia Giulia durante la seconda edell'epidemia da Covid, ma non solo. Su questo i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle hanno tenuto una conferenza stampa. 'Non vogliamo speculare né tantomeno festeggiare se le ...Siamo in pienae siamo l'unica regione d'Italia a non avere un Piano, con le conseguenze che stiamo vedendo ormai da settimane: i Pronto soccorso intasati da pazienti Covid e non, con il ...Il terzo hub è la croce dei lombardi e l’orgoglio della giunta: costruito durante la prima ondata di Sars-Cov-2 con i soldi delle donazioni di privati cittadini e aziende, è stato da subito contestato ...Rispetto a ieri restano sostanzialmente stabili i nuovi positivi accertati nella provincia di Cosenza che si conferma la più colpita in questa terza ondata. Dopo il tragico bilancio di ieri, scende ...