La storia di Pompeo Panaro, il consigliere comunale ucciso dalla ndrangheta a Paola (Di martedì 30 marzo 2021) Il consigliere comunale democristiano, Pompeo Panaro, è stato ucciso nel 1983 a Paola, in Calabria. Solo nel 2013 la magistratura a rinviato a giudizio uno dei suoi assassini. L'ex boss della ndrangheta è stato assolto perché il reato era ormai prescritto. Il figlio: "Trent'anni di omissioni e depistaggi". Pompeo Panaro era quello che si dice 'un uomo per bene', un facoltoso commerciante, un esponente della DC che aveva ricoperto diverse cariche pubbliche. A Paola, comune a quaranta minuti da Cosenza, negli anni Ottanta era titolare di un negozio di generi alimentari e di numerosi appalti per la gestione delle mense. Nel 1982 i suoi affari erano così fiorenti da segnare un fatturato annuo di 100 milioni.

