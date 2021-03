La Spagna del socialista Sanchez ora ha 4 vicepresidenti donne: “Il nostro è un governo femminista” (Di martedì 30 marzo 2021) “Siamo il sesto paese al mondo per presenza di donne nel Consiglio dei Ministri. Per la prima volta nella storia del nostro paese, quattro donne occupano le quattro vicepresidenze“, e si tratta di donne “competenti e irreprensibili“. Il premier socialista spagnolo Pedro Sanchez ha confermato ufficialmente i cambiamenti decisi nel governo dopo l’uscita dallo stesso di Pablo Iglesias, secondo dei quattro vicepresidenti e leader di Unidas Podemos, il quale si è candidato alle elezioni regionali di Madrid. Il posto di Iglesias come secondo vicepresidente sarà ora occupato dalla socialista Nadia Calviño, che è anche ministra dell’Economia. La ministra del Lavoro Yolanda Díaz, invece, diventa vicepresidente terza (incarico occupato finora da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “Siamo il sesto paese al mondo per presenza dinel Consiglio dei Ministri. Per la prima volta nella storia delpaese, quattrooccupano le quattro vicepresidenze“, e si tratta di“competenti e irreprensibili“. Il premierspagnolo Pedroha confermato ufficialmente i cambiamenti decisi neldopo l’uscita dallo stesso di Pablo Iglesias, secondo dei quattroe leader di Unidas Podemos, il quale si è candidato alle elezioni regionali di Madrid. Il posto di Iglesias come secondo vicepresidente sarà ora occupato dallaNadia Calviño, che è anche ministra dell’Economia. La ministra del Lavoro Yolanda Díaz, invece, diventa vicepresidente terza (incarico occupato finora da ...

