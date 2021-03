«La soluzione non è Instagram under 13 ma che i figli imparino a rispettare la regola sul limite d’età» (Di martedì 30 marzo 2021) Facebook ha annunciato di stare lavorando a una versione di Instagram per gli under 13. Seppure non esista ancora un piano dettagliato e ben poco si sappia di questa nuova versione, la discussione in merito è già particolarmente accesa. Se da un lato c’è chi sostiene che la versione di un social sul quale i genitori hanno controllo è sicuramente meglio se si considera che bambini e ragazzini poi si iscrivono a prescindere – mentendo anche sull’età – dall’altro c’è chi ne contesta non solo la pericolosità ma anche l’esistenza stessa. Proprio a questo proposito abbiamo sentito Ivano Zoppi, segretario generale della Fondazione Carolina Onlus – nata in ricordo di Carolina Picchio, prima vittima ufficiale di cyberbullismo – e le sue parola invitano a riflettere su dove ci stiamo dirigendo: «Siamo sicuri che stiamo andando nella direzione giusta? Per decenni ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 30 marzo 2021) Facebook ha annunciato di stare lavorando a una versione diper gli13. Seppure non esista ancora un piano dettagliato e ben poco si sappia di questa nuova versione, la discussione in merito è già particolarmente accesa. Se da un lato c’è chi sostiene che la versione di un social sul quale i genitori hanno controllo è sicuramente meglio se si considera che bambini e ragazzini poi si iscrivono a prescindere – mentendo anche sull’età – dall’altro c’è chi ne contesta non solo la pericolosità ma anche l’esistenza stessa. Proprio a questo proposito abbiamo sentito Ivano Zoppi, segretario generale della Fondazione Carolina Onlus – nata in ricordo di Carolina Picchio, prima vittima ufficiale di cyberbullismo – e le sue parola invitano a riflettere su dove ci stiamo dirigendo: «Siamo sicuri che stiamo andando nella direzione giusta? Per decenni ...

Advertising

carlogubi : Se per sentirti appagato hai bisogno di conati d'odio, frontiere blindate e poveri che muoiono in mare, non sei una… - fattoquotidiano : SOLO UNA BOLLA D'ARIA Cacciare (quasi) tutti, per non cambiare (quasi) nulla. È la soluzione trovata da Matteo Salv… - RaiNews : I vaccini come soluzione per uscire dalla pandemia scatenata dal Covid-19. L'invito a non avere timore di vaccinars… - about_lauMarcuz : RT @m4tth3ww: ??POPOLO DI TWITTER HO BISOGNO DEL TUO AIUTO. Non so se leggerai fino in fondo, ma provarle tutte è la soluzione che mi resta… - _emmaisart : RT @m4tth3ww: ??POPOLO DI TWITTER HO BISOGNO DEL TUO AIUTO. Non so se leggerai fino in fondo, ma provarle tutte è la soluzione che mi resta… -