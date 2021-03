La Sicilia spalma il caos italiano (Di martedì 30 marzo 2021) Niente è meno scientifico della scienza dei numeri, e quindi da oggi in Sicilia i morti "si spalmano". Pirandellianamente, così è se vi pare. " spalmare i morti" è proprio quello che si dicevano al ... Leggi su quotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Niente è meno scientifico della scienza dei numeri, e quindi da oggi ini morti "sino". Pirandellianamente, così è se vi pare. "re i morti" è proprio quello che si dicevano al ...

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia spalma La Sicilia spalma il caos italiano ... nel tentativo - stando alle accuse - di alterare un poco i dati dei morti e ritardare i provvedimenti del governo sul colore delle zone riservate alla Sicilia. Solo un poco, alteravano. In fondo "...

La Sicilia spalma il caos italiano Quotidiano.net La Sicilia spalma il caos italiano Oltre all'aspetto penale l'inchiesta sulle false morti mette ancora più in evidenza i limiti del regionalismo sanitario ...

Falsi dati Covid, Michele Bordo “Intercettazioni di una gravità inaudita” Manfredonia, 30/03/2021 – (ansa) “Spalmiamoli un poco…” Così l’assessore alla Salute Ruggero Razza diceva alla dirigente regionale che avrebbe dovuto comunicare i dati dei decessi per Covid in Sicilia ...

