La rivoluzione del piccolo tennista senza rovescio: gioca solo di dritto. E (per ora) vince / VIDEO (Di martedì 30 marzo 2021) C’è il rovescio a una mano, e il rovescio a due mani. E poi c’è il non-rovescio, o doppio dritto. Che nell’era della viralità social è un fenomeno (per ora un po’ da baraccone) ma che in moli stanno descrivendo come una possibile rivoluzione del tennis. Che è nelle mani di un ragazzino bulgaro trapiantato negli Stati Uniti, di appena 10 anni: Teodor Davidov. S’è fatto notare all’ Easter Bowl, un evento di tennis giovanile organizzato dalla United States Tennis Association (l’USTA) per i migliori talenti del Paese. Ci sono passati Pete Sampras, Andre Agassi, John McEnroe, Jimmy Connors, Lindsay Davenport e Jennifer Capriati, tra gli altri. L’edizione in corso al Barnes Tennis Center di San Diego è monopolizzata dai VIDEO di Davidov. Quando la palla va alla sua destra, afferra la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) C’è ila una mano, e ila due mani. E poi c’è il non-, o doppio. Che nell’era della viralità social è un fenomeno (per ora un po’ da baraccone) ma che in moli stanno descrivendo come una possibiledel tennis. Che è nelle mani di un ragazzino bulgaro trapiantato negli Stati Uniti, di appena 10 anni: Teodor Davidov. S’è fatto notare all’ Easter Bowl, un evento di tennis giovanile organizzato dalla United States Tennis Association (l’USTA) per i migliori talenti del Paese. Ci sono passati Pete Sampras, Andre Agassi, John McEnroe, Jimmy Connors, Lindsay Davenport e Jennifer Capriati, tra gli altri. L’edizione in corso al Barnes Tennis Center di San Diego è monopolizzata daidi Davidov. Quando la palla va alla sua destra, afferra la ...

