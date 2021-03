La richiesta della Lombardia al Governo: vogliamo chiudere gli allevamenti dei visoni (Di martedì 30 marzo 2021) La Lombardia chiederà al Governo di procedere alla dismissione definitiva degli allevamenti di visone e degli animali da pelliccia per prevenire future zoonosi e tutelare la salute delle persone. Al momento sono 7 gli allevamenti di visoni in Lombardia: 4 in provincia di Cremona, 2 in provincia di Brescia e uno in provincia di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 30 marzo 2021) Lachiederà aldi procedere alla dismissione definitiva deglidi visone e degli animali da pelliccia per prevenire future zoonosi e tutelare la salute delle persone. Al momento sono 7 glidiin: 4 in provincia di Cremona, 2 in provincia di Brescia e uno in provincia di Bergamo.

Advertising

AmiciUfficiale : Secondo guanto di sfida per Sangiovanni che dovrà preparare insieme ad Aka7Even 'Fallin' di Alicia Keys! Cosa ne pe… - Agenzia_Italia : Le motivazioni della richiesta di archiviazione per la 'citofonata elettorale' di Salvini a Bologna - TgrRai : Il #vaccino AstraZeneca cambia nome in 'Vaxzevria'. Il cambio di denominazione approvato da #EMA a seguito della ri… - laltracalabria : RT @LaNostraSalute: ?? Il #vaccino #covid19 #AstraZeneca cambia nome. Ora si chiama #Vaxzevria. Anche l'etichettatura e la confezione potreb… - Etrurianews : Il Sindaco commenta la richiesta di rinvio a giudizio del dirigente comunale che proprio qualche giorno fa sollevò… -