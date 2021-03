La ricerca Usa | Pfizer e Moderna proteggono al 90% dal virus e non solo dai sintomi

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 30 marzo 2021) La possibilità di raggiungere l’immunità di gregge attraverso le vaccinazioni anti-Covid19 dipende in gran parte dalla capacità dei vaccini di bloccare ile non. Se infatti i vaccini non impedissero l’infezione asintomatica del corona, esso continuerebbe a circolare anche in una popolazione interamente vaccinata e raggiungerebbe anche gli individui non immunizzati. Ma dallo studio appena diffuso dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) statunitense arriva una buona notizia: i vaccini a Rna contro il Covid-19, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.