La regina Elisabetta e la royal family a caccia di pomate per il mal di schiena e rimedi all’insonnia (Di martedì 30 marzo 2021) Tutti i foulard della regina Elisabetta guarda le foto La regina Elisabetta, sovrana dei record, è un’antesignana anche in fatto di benessere naturale e nella ricerca di tutto ciò che può alleviare le conseguenze di abitudini dettate dai suoi impegni di monarca. Come l’uso quotidiano di guanti sulle sue mani delicate e il dover salutare i sudditi agitando elegantemente il braccio, senza fermarsi per ore. Per lei, e ora anche per Kate Middleton, Buckingham Palace richiede solo guanti realizzati con uno speciale strato antimicrobico che permette al tessuto ... Leggi su iodonna (Di martedì 30 marzo 2021) Tutti i foulard dellaguarda le foto La, sovrana dei record, è un’antesignana anche in fatto di benessere naturale e nella ricerca di tutto ciò che può alleviare le conseguenze di abitudini dettate dai suoi impegni di monarca. Come l’uso quotidiano di guanti sulle sue mani delicate e il dover salutare i sudditi agitando elegantemente il braccio, senza fermarsi per ore. Per lei, e ora anche per Kate Middleton, Buckingham Palace richiede solo guanti realizzati con uno speciale strato antimicrobico che permette al tessuto ...

megumishibasaki : RT @vogue_italia: Per essere sempre eleganti come Kate ???? - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #30marzo 2002 moriva #ElizabethBowesLyon. E' stata moglie di re Giorgio VI, regina consorte del Regno Unito dal 1936… - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #30marzo 2002 moriva #ElizabethBowesLyon. E' stata moglie di re Giorgio VI, regina consorte del Regno Unito dal 1936… - mariobianchi18 : Il #30marzo 2002 moriva #ElizabethBowesLyon. E' stata moglie di re Giorgio VI, regina consorte del Regno Unito dal… - 1962EisRialto : @mattino5 @ACecchiPaone Dice Paone che la regina Elisabetta guidava personalmente le ambulanze, in Italia le fanno… -