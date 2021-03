La Pro Sesto in piena crisi punta su Antonio Filippini (Di martedì 30 marzo 2021) Da un ex giocatore a un altro: la Pro Sesto, per sostituire Francesco Parravicini, ha infine scelto Antonio Filippini. Il tecnico bresciano, classe 1973, ha iniziato la carriera da allenatore nelle ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 30 marzo 2021) Da un ex giocatore a un altro: la Pro, per sostituire Francesco Parravicini, ha infine scelto. Il tecnico bresciano, classe 1973, ha iniziato la carriera da allenatore nelle ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Pro Sesto: in panchina Filippini ex Lazio: Il tecnico prende il posto di Parravicini, esoner… - notaroaugelli : @ZZiliani Turris, Albinoleffe, Pro Sesto, Nocerina - LiveSicilia : Pro Sesto: Antonio Filippini nuovo allenatore - CalcioNews24 : UFFICIALE Antonio Filippini nuovo allenatore della Pro Sesto: il comunicato - xerzes : @StefanoDonati27 Vediamo le prestazioni contro squadre di calcio tipo Germania, Francia o Spagna... con la Pro Sest… -