La prima figlia di Luca Ward non ha mai accettato la separazione e la nuova famiglia (Foto) (Di martedì 30 marzo 2021) Le Foto della primogenita di Luca Ward, le immagini di Guendalina a Oggi è un altro giorno: “E’ una donna fantastica mia figlia” è il suo primo commento (Foto). E’ la donna che ha dovuto più ricorrere nella sua vita, è al figlia nata dal suo primo matrimonio. “E’ tostissima, a soli 19 anni è partita per il mondo e non sono mai stato più di tanto in pensiero perché so che donna è. Da ragazzina a 14 anni ha mandato in ospedale due ragazzini che glielo volevano rubare”. Basterebbe già questo a spiegare il carattere della figlia di Luca Ward, quanto sia indipendente ma c’è altro. “Lei non accettò la separazione con Claudia, è stato un matrimonio meraviglioso che rifarei e rivivrei” è una donna che ha amato molto e deve ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 marzo 2021) Ledella primogenita di, le immagini di Guendalina a Oggi è un altro giorno: “E’ una donna fantastica mia” è il suo primo commento (). E’ la donna che ha dovuto più ricorrere nella sua vita, è alnata dal suo primo matrimonio. “E’ tostissima, a soli 19 anni è partita per il mondo e non sono mai stato più di tanto in pensiero perché so che donna è. Da ragazzina a 14 anni ha mandato in ospedale due ragazzini che glielo volevano rubare”. Basterebbe già questo a spiegare il carattere delladi, quanto sia indipendente ma c’è altro. “Lei non accettò lacon Claudia, è stato un matrimonio meraviglioso che rifarei e rivivrei” è una donna che ha amato molto e deve ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morta all'età di 83 anni Emi De Sica, prima figlia di Vittorio e della sua prima moglie, l'attrice Giuditta Riss… - CarloCalenda : Stefano, che servano più dosi lo pensiamo tutti, io, te, Draghi e mia figlia di 8 anni. Tu hai difeso l’impostazio… - danieledv79 : RT @BrancaRossana: @AnnaLeonardi1 @matteorenzi Io poi non ho capito perché Renzi debba dare spiegazioni alla sx filo-5*. È andato, ha comme… - botafogo_p : @svirgola2 @sirmacs @ziozetti @donnadimezzo Qui a roma credo non abbiano mai superato i 6€ per le fp2. E pure così… - giorgia04177551 : @D474NE @Aurorasmile13 chi sta discutendo ?Chi t ha detto che sono una bambina? Aaah giusto ...voi go solo sapete t… -