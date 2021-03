La politica delle benedizioni

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 30 marzo 2021) “Se non posso benedire le coppie gay, non benedico neppure le palme”. La protesta di don Giulio Mignani, parroco di Bonassola, fa scalpore. Non tanto per la decisione in sé - la storia della Chiesa è caratterizzata da dissensi, scismi ed eresie -, ma per una sua chiosa molto pragmatica: “Grave è il fatto che si continui a chiamare ‘peccato’ questo loro amore. A rimetterci non sono certo le persone omosessuali, le quali possono tranquillamente fare a meno della benedizione della Chiesa, perché intanto c’è Dio a benedirle. A rimetterci è piuttosto la Chiesa”. Insomma, don Giulio, saltando a pie’ pari ogni dibattito circa la liceità dell’omosessualità per la Chiesa - perché il tema è molto più articolato rispetto a quanto non emerga in merito alla canonica riprovazione per ogni atto sessuale non a fini riproduttivi -, ne fa una questione di consenso. I gay ci sono, magari la maggioranza ...