La pandemia soffoca il commercio al dettaglio | in Emilia-Romagna mai così male

(Di martedì 30 marzo 2021) BOLOGNA – La pandemia rischia di spazzare via l’ultima resistenza del commercio al dettaglio all’avanzata della grande distribuzione. In Emilia-Romagna a soffrire di più sono i negozi al dettaglio specializzati nel non alimentare, mentre la perdita è molto più contenuta per quello alimentare: all’opposto iper, super e grandi magazzini ottengono l’aumento più alto mai rilevato. Nel complesso, il 2020 si chiude, stando ai dati di Unioncamere, con una perdita del 5,6%, peggiore risultato da sette anni, appena meno pesante di 2012 e 2013, ma, rispetto ad allora, la differenza è nella polarizzazione che vede il dettaglio molto più in difficoltà della gdo. Si è lievemente ridotta (-2%) la pressione sulla base imprenditoriale: probabilmente gli effetti della pandemia si manifesteranno una volta venuti meno gli strumenti di salvaguardia introdotti dal governo.