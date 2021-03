“La notte è il momento più brutto”. Isola dei famosi, Valentina Persia crolla dopo una domanda di Ilary: “Sono stata male e adesso…” (Di martedì 30 marzo 2021) Un’attrice del suo calibro o la si ama follemente, o la si odia, non c’è una via di mezzo. Ma è raro trovare qualcuno che non apprezzi la sua bravura e la sua simpatia. Il grande pubblico la conosce come comica, ma dietro le sue battute e facce buffe, si nasconde un grande dolore. Durante la diretta della quinta puntata la Persia è scoppiata a piangere parlando con Ilary Blasi. Valentina Persia è una rivelazione di puntata in puntata. La sua simpatia era nota, meno la sua caparbietà e il suo carattere forte che all’Isola dei famosi 2021 sta uscendo sempre più fuori. Lo sappiamo poi, Valentina Persia non ha peli sulla lingua e non ha paura di mettersi contro i più forti. Epico lo scontro in diretta durante la quinta puntata contro Vera Gemma. Non solo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Un’attrice del suo calibro o la si ama follemente, o la si odia, non c’è una via di mezzo. Ma è raro trovare qualcuno che non apprezzi la sua bravura e la sua simpatia. Il grande pubblico la conosce come comica, ma dietro le sue battute e facce buffe, si nasconde un grande dolore. Durante la diretta della quinta puntata laè scoppiata a piangere parlando conBlasi.è una rivelazione di puntata in puntata. La sua simpatia era nota, meno la sua caparbietà e il suo carattere forte che all’dei2021 sta uscendo sempre più fuori. Lo sappiamo poi,non ha peli sulla lingua e non ha paura di mettersi contro i più forti. Epico lo scontro in diretta durante la quinta puntata contro Vera Gemma. Non solo ...

Advertising

AscoltaEMedita : Ma questa notte è il momento della gloria di Dio. “Gloria” nel linguaggio biblico è ciò che ha peso, importanza. L'… - imadisasterlol : comunque adesso fa caldo anche di notte quindi è il momento di togliere il piumone, portare in camera il ventilator… - antonellamalu4 : RT @TinaAnceschi: Mi piace molto quel momento particolare in cui non è ancora giorno ma non è più notte e la città comincia a svegliarsi?? B… - cryogenizeme : Di notte la solitudine hits different ed è inquietante pensare che nell’esatto momento in cui mi son detta ‘adesso… - inlovewithamici : ero appena riuscita a smettere di piangere- #Amici20 popolo di twitter, mi sa che è arrivato il momento per me di… -