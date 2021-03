La nazionale cantanti torna in campo per il primo torneo Antares (Di martedì 30 marzo 2021) La nazionale cantanti si radunerà martedì 30 Marzo a Villafranca di Verona- e scenderà in campo con la nazionale New Dreams – formata appositamente da cantanti emergenti, giovani trapper e influencer – mercoledì 31 per il Trofeo Antares, il tutto rigorosamente a porte chiuse e senza la presenza di pubblico, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza indicate nel Dpcm per l’emergenza Covid-19. Durante l’evento si potrà sostenere la Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro ONLUS l’istituto di Candiolo Torino) attraverso i canali social di nazionale Italiana cantanti e New Dreams che trasmetteranno contenuti dedicati sulle loro piattaforme. Verranno inoltre messe all’asta le maglie dei giocatori (naturalmente non utilizzate per i decreti ... Leggi su domanipress (Di martedì 30 marzo 2021) Lasi radunerà martedì 30 Marzo a Villafranca di Verona- e scenderà incon laNew Dreams – formata appositamente daemergenti, giovani trapper e influencer – mercoledì 31 per il Trofeo, il tutto rigorosamente a porte chiuse e senza la presenza di pubblico, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza indicate nel Dpcm per l’emergenza Covid-19. Durante l’evento si potrà sostenere la Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro ONLUS l’istituto di Candiolo Torino) attraverso i canali social diItalianae New Dreams che trasmetteranno contenuti dedicati sulle loro piattaforme. Verranno inoltre messe all’asta le maglie dei giocatori (naturalmente non utilizzate per i decreti ...

Advertising

gnemaff : RT @_marinonichiara: Giulia che supporta la fondazione di Niccolò Fabi e lui sarà nella nazionale cantanti insieme a Pier, i casi della vit… - Sabrina86372862 : RT @_marinonichiara: Giulia che supporta la fondazione di Niccolò Fabi e lui sarà nella nazionale cantanti insieme a Pier, i casi della vit… - theworldofprel1 : Qualche minuto fa nella live twitch di Nazionale Cantanti. PedroPablo, sei spaziale ??! Ciauu ??. #prelemi… - Francesca261220 : RT @Francesca261220: Comunque Pier gioca nella nazionale cantanti e alcuni cantanti in nazionale new dreams ?????? #prelemi - Francesca261220 : Comunque Pier gioca nella nazionale cantanti e alcuni cantanti in nazionale new dreams ?????? #prelemi -