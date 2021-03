La nave rompighiaccio di Ravenna che studia i ghiacci in Antartide

(Di martedì 30 marzo 2021) RAVENNA – Ha fatto quasi il giro del mondo – 50.000 miglia – per andare e tornare da Ravenna all’Antartide, dove ha effettuato la manutenzione dei ‘moorings’, strumenti ormeggiati che, durante tutto l’anno, acquisiscono i parametri dell’acqua, e ha raccolto i dati che aiutano a capire i cambiamenti del clima. È la Laura Bassi, la nave rompighiaccio italiana che fa appunto missioni in Antartide, grazie alla collaborazione tra Istituto nazionale di Oceanografia, Enea, Pnra e Consiglio nazionale delle Ricerche, nell’ambito di un programma di ricerca scientifica del ministero dell’Istruzione e della Ricerca. I viaggi nascono anche allo scopo di analizzare la perdita di massa dei ghiacci e di riconoscere l’influenza umana in Antartide, dati essenziali per cercare antidoti allo scioglimento, racconta il suo comandante Franco Sedmak.

