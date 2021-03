La ministra Bonetti assicura che, dopo l’assegno unico, arriveranno nuove misure per le donne (Di martedì 30 marzo 2021) «l’assegno unico e universale è un risultato storico perché in Italia facciamo finalmente un primo passo per cambiare le politiche familiari, rimettendo al centro le nuove generazioni, le donne, il sostegno alla genitorialità e la parità di genere. È l’approccio riformista di Italia Viva». La ministra della Famiglia e le pari opportunità, Elena Bonetti, lo dice a Repubblica mentre il Senato oggi vota su una delle leggi a cui ha lavorato per quasi due anni. Ed entro fine anno è attesa l’approvazione dell’intero Family act. «l’assegno è frutto di una convergenza ampia di proposte e politiche diverse che si sono integrate nella riforma complessiva del Family act», spiega a proposito delle polemiche su chi si debba prendere il merito. «Anziché discuterne la paternità, si ... Leggi su linkiesta (Di martedì 30 marzo 2021) «e universale è un risultato storico perché in Italia facciamo finalmente un primo passo per cambiare le politiche familiari, rimettendo al centro legenerazioni, le, il sostegno alla genitorialità e la parità di genere. È l’approccio riformista di Italia Viva». Ladella Famiglia e le pari opportunità, Elena, lo dice a Repubblica mentre il Senato oggi vota su una delle leggi a cui ha lavorato per quasi due anni. Ed entro fine anno è attesa l’approvazione dell’intero Family act. «è frutto di una convergenza ampia di proposte e politiche diverse che si sono integrate nella riforma complessiva del Family act», spiega a proposito delle polemiche su chi si debba prendere il merito. «Anziché discuterne la paternità, si ...

