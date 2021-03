La Marcuzzi da Fazio sponsorizza le sue creme | La Rai quanto ha incassato di pubblicità?

(Di martedì 30 marzo 2021) Novella Toloni La conduttrice è stata ospite di Che tempo che fa e, durante l'intervista con Luciana Littizzetto, ha lanciato un tutorial di beauty routine che ha fatto finiree la Rai nel mirino delle critiche Non si può certo dire che l'ospitata di Alessiaa Che tempo che fa sia passata inosservata. La conduttrice è apparsa in splendida forma e nel chiacchierare con Luciana Littizzetto, che per l'occasione ha preso il posto di Fabiodietro il bancone, si è lasciata letteralmente andare. Dalle pose sexy mimate sul bancone alle allusioni a lati b di ogni "genere" fino alla beauty routine perfetta spiegata passo a passo alla comica torinese. Ma è proprio quest'ultimo siparietto ad aver fatto finire la Fabioe Rai Tre nel mirino delle critiche. A stuzzicare le polemiche ci ha ...

mariocaprio601 : RT @ElioLannutti: Rai, la pubblicità delle creme della Marcuzzi da Fazio - Video - Striscia la Notizia. Domani presento interrogazione parl… - 16blu : RT @ElioLannutti: Rai, la pubblicità delle creme della Marcuzzi da Fazio - Video - Striscia la Notizia. Domani presento interrogazione parl… - pino_mini : RT @ElioLannutti: Rai, la pubblicità delle creme della Marcuzzi da Fazio - Video - Striscia la Notizia. Domani presento interrogazione parl… - Surfiniae : RT @ElioLannutti: Rai, la pubblicità delle creme della Marcuzzi da Fazio - Video - Striscia la Notizia. Domani presento interrogazione parl… - iopunto67 : RT @ElioLannutti: Rai, la pubblicità delle creme della Marcuzzi da Fazio - Video - Striscia la Notizia. Domani presento interrogazione parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcuzzi Fazio

E poi ha aggiunto: "Lae la Littizzetto hanno lo stesso agente, ossia Giuseppe Caschetto ". Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...L'ospitata di Alessiaa Che tempo che fa su Rai 3 ha fatto parecchio discutere. Soprattutto perché la popolare ... A puntare il dito contro il programma di Fabioe Luciana Littizzetto è ...Non si può certo dire che l'ospitata di Alessia Marcuzzi a Che tempo che fa sia passata inosservata. La conduttrice è apparsa in splendida forma e nel chiacchierare con Luciana Littizzetto, che per ...E poi ha aggiunto: “La Marcuzzi, Fazio e la Littizzetto hanno lo stesso agente, ossia Giuseppe Caschetto” Alessia Marcuzzi, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno lo stesso agente. Alessia Marcuzzi, ...