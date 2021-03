La mamma di Denise Pipitone rompe il silenzio: le sue parole (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo diciassette anni la comparsa di una ragazza molto somigliante a Denise Pipitone, scomparsa nel 2004, riaccende le speranze. La giovane è stata ospite di una trasmissione russa e ha affermato di essere stata rapita da bambina e di non sapere chi sia sua madre. Il caso è stato segnalato alla trasmissione “Chi l’ha visto?”. Familiari in attesa dei risultati del test del Dna. #LE SUE parole A FINE ARTICOLO L'intervento di una giovane 21enne in una tv russa ha riacceso la speranza di trovare Denise Pipitone, scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. La ragazza, apparentemente così lontana dalla nostra realtà italiana, ha raccontato di esser stata rapita quando era appena una bambina e di non sapere chi sia sua madre. Per questo motivo aveva deciso di presentarsi in televisione, nella speranza ... Leggi su howtodofor (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo diciassette anni la comparsa di una ragazza molto somigliante a, scomparsa nel 2004, riaccende le speranze. La giovane è stata ospite di una trasmissione russa e ha affermato di essere stata rapita da bambina e di non sapere chi sia sua madre. Il caso è stato segnalato alla trasmissione “Chi l’ha visto?”. Familiari in attesa dei risultati del test del Dna. #LE SUEA FINE ARTICOLO L'intervento di una giovane 21enne in una tv russa ha riacceso la speranza di trovare, scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. La ragazza, apparentemente così lontana dalla nostra realtà italiana, ha raccontato di esser stata rapita quando era appena una bambina e di non sapere chi sia sua madre. Per questo motivo aveva deciso di presentarsi in televisione, nella speranza ...

Advertising

federicomyangel : RT @trashloger: Mamma mia ho i brividi per il presunto ritrovamento di Denise Pipitone ricordo che nella mia scuola elementare eravamo tapp… - alinatede : RT @ultimenotizie: #DenisePipitone potrebbe essere ancora viva. In #Russia una ragazza è andata in tv affermando di essere stata rapita qua… - mrmiriambutter : RT @fvnzioniamo: mamma mia ma la somiglianza tra la ragazza russa e la madre di denise pipitone è assurda ho i brividi - noiosity : @giansainato Su questa vicenda si poteva parlare solo dopo un ritrovamento provato. Così lanciando ipotesi che poi… - pochohugme : RT @luceecenere_: Era il 2004 quando Denise Pipitone scompare nel nulla, ero piccola ma lo ricordo come fosse ieri. Oggi forse è stata ritr… -