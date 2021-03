"La Lombardia ha lasciato indietro gli anziani", "Non è vero": botta e risposta tra Gori e Moratti (Di martedì 30 marzo 2021) Francesca Galici ? Curcio svela i veri numeri dei vaccini Giorgio Gori ha accusato Regione Lombardia di non aver fatto il possibile per proteggere gli anziani: immediata la replica di Letizia Moratti, che ha portato i numeri della campagna vaccinale lombarda botta e risposta a distanza tra il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e l'assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti. Il sindaco di Bergamo questa mattina è stato intervistato in diretta radiofonica da Radio24 e non ha risparmiato bordate all'amministrazione regionale della Lombardia. Le accuse di Giorgio Gori ad Attilio Fontana e ai suoi collaboratori sono state incentrate dal sindaco ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Francesca Galici ? Curcio svela i veri numeri dei vaccini Giorgioha accusato Regionedi non aver fatto il possibile per proteggere gli: immediata la replica di Letizia, che ha portato i numeri della campagna vaccinale lombardaa distanza tra il sindaco di Bergamo, Giorgio, e l'assessore al Welfare e vicepresidente della Regione, Letizia. Il sindaco di Bergamo questa mattina è stato intervistato in diretta radiofonica da Radio24 e non ha risparmiato bordate all'amministrazione regionale della. Le accuse di Giorgioad Attilio Fontana e ai suoi collaboratori sono state incentrate dal sindaco ...

