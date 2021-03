La lezione dell’arcivescovo di Napoli che fa rimuovere dalla Chiesa i quadri donati dal boss

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021) È il nuovo arcivescovo di, si chiama Domenico Battaglia ed è in Campania in questo ruolo dal 2 febbraio scorso. E non ci ha messo molto a lanciare i primi segnali: questo il primissimo. Perché appena è venuto a sapere che nelladi Maria Santissima della Cintura e della Consolazione a Marano c’erano duedalLorenzo Nuvoletta, ne ha disposto la rimozione e la sostituzione.che aveva fatto anche incidere: “A devozione di Lorenzo Nuvoletta”. Non accettabile per il nuovo arcivescovo, che ne ha ordinato la rimozione e ha deciso di sostituire i dueraffiguranti la Beata Vergine Maria di Pompei e Santa Rita, con due con stessi identici soggetti. Le motivazioni sono state comunicate con una nota propriodiocesi ...