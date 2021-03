La leggenda di Smash Mango attacca Twitch

Leggi su esports247

(Di martedì 30 marzo 2021) Joseph Manuel Marquez, forse meglio noto con lo pseudonimo diè una persona che non ha bisogno di descrizioni. Conosciuto in tutto il mondo per essere uno dei cinque dei di SuperBros. Melee, non è mai uscito dalla classifica dei primi cinque giocatori di questo esports da quando essa esiste, ossia dall’ormai lontano 2013. Oltre per la sua carriera professionale, il ragazzo ha avuto successo anche per il suo canale su. Ad oggi conta 400 mila seguaci e circa 10 mila nuovi iscritti ogni mese facendolo uno dei più popolari della piattaforma. Ovviamente quello che più trasmette sono contenuti di SuperBros. Melee ma non mancano anche altri argomenti come scacchi, Valorant e Rocket League. Sembrerebbe però che per alcuni giorni dovrà fermare la sua attività. Ha infatti pubblicato un post di ...