La Lega voterà le nuove restrizioni Così ha un credito. Come lo userà (Di martedì 30 marzo 2021) Niente da fare. Ormai è chiaro che sul tema delle riaperture Matteo Salvini resterà deluso. La linea del presidente del Consiglio, quella di attenersi scrupolosamente ai dati e al parere dei tecnici, mal si concilia con le dichiarazioni che da settimane sta facendo il leader della... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 30 marzo 2021) Niente da fare. Ormai è chiaro che sul tema delle riaperture Matteo Salvini resterà deluso. La linea del presidente del Consiglio, quella di attenersi scrupolosamente ai dati e al parere dei tecnici, mal si concilia con le dichiarazioni che da settimane sta facendo il leader della... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Owl36350444 : RT @Affaritaliani: Covid, la Lega voterà le nuove restrizioni. Così ha un credito. Come lo userà - Affaritaliani : Covid, la Lega voterà le nuove restrizioni. Così ha un credito. Come lo userà - vitcastagna : RT @bb91687509: @BeraldiLuciano @vitcastagna @pfmajorino Io li vorrei eliminare subito, perché il voto non è a presto. E intanto qui si con… - bb91687509 : @BeraldiLuciano @vitcastagna @pfmajorino Io li vorrei eliminare subito, perché il voto non è a presto. E intanto qu… - LucaBenito7 : @LegaSalvini Galera per tutte le ong, multe milionarie con la distruzione della barca, appena il popolo italiano vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega voterà Viaggi all'estero, doppio tampone e quarantena di 5 giorni anche per chi rientra da Paesi Ue. Salvini: 'Meglio tardi che mai' Così il leader della Lega, Matteo Salvini commenta l'ordinanza firmata dal ministro della Salute, ... 'Il Parlamento europeo voterà questo provvedimento il 26 aprile, anche noi come il commissario ...

Proporzionale è meglio che maggioritario Quanto manca alle prossime elezioni politiche? Non molto. Con quale legge si voterà? Nessuno lo sa. La scadenza naturale della legislatura è prevista per il marzo del 2023. Il ...Forza Italia tra Lega e ...

"Draghi fa come Conte". Borghi attacco: "La Lega deve votare contro la stretta" ilGiornale.it Così il leader della, Matteo Salvini commenta l'ordinanza firmata dal ministro della Salute, ... 'Il Parlamento europeoquesto provvedimento il 26 aprile, anche noi come il commissario ...Quanto manca alle prossime elezioni politiche? Non molto. Con quale legge si? Nessuno lo sa. La scadenza naturale della legislatura è prevista per il marzo del 2023. Il ...Forza Italia trae ...