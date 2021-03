La guerra economica è (anche) questione di intelligence. Lo spiega Gagliano (Di martedì 30 marzo 2021) “La guerra economica è una guerra di carattere finanziario ed ha un potere distruttivo maggiore della guerra militare. È guerra psicologica, strategica, cognitiva e dell’informazione, e il campo di battaglia è dappertutto”. Sono le parole di Giuseppe Gagliano, presidente e fondatore del Centro Studi Strategici “Carlo de Cristoforis”, nel corso di una lezione dal titolo “guerra Cognitiva ed intelligence economica. Il Caso Francese” tenuta durante il Master in intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri. Durante il suo intervento, Gagliano ha spiegato che “la guerra economica è una guerra totale che coinvolge ... Leggi su formiche (Di martedì 30 marzo 2021) “Laè unadi carattere finanziario ed ha un potere distruttivo maggiore dellamilitare. Èpsicologica, strategica, cognitiva e dell’informazione, e il campo di battaglia è dappertutto”. Sono le parole di Giuseppe, presidente e fondatore del Centro Studi Strategici “Carlo de Cristoforis”, nel corso di una lezione dal titolo “Cognitiva ed. Il Caso Francese” tenuta durante il Master indell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri. Durante il suo intervento,hato che “laè unatotale che coinvolge ...

Fedex546 : RT @AzzurraBarbuto: La frase più in voga in questi giorni: “Siamo in guerra”. Lo dicono Salvini, Curcio, commentatori vari ed eventuali. Ma… - DaniDur : RT @AzzurraBarbuto: La frase più in voga in questi giorni: “Siamo in guerra”. Lo dicono Salvini, Curcio, commentatori vari ed eventuali. Ma… - piero636 : RT @AzzurraBarbuto: La frase più in voga in questi giorni: “Siamo in guerra”. Lo dicono Salvini, Curcio, commentatori vari ed eventuali. Ma… - Catone63951699 : Questo grafico di come sono andati i ristoranti in #Europa #USA e #UK nell’ultimo anno dimostra che noi Europei abb… - ddario19 : RT @AzzurraBarbuto: La frase più in voga in questi giorni: “Siamo in guerra”. Lo dicono Salvini, Curcio, commentatori vari ed eventuali. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra economica Congo Brazzaville. Elezioni: al ballottaggio Sassou Nguesso ha ottenuto un altro mandato ... ma è tornato in carica nel 1997 dopo una guerra civile. Un emendamento costituzionale del 2015 ha ... La Repubblica del Congo ha dovuto affrontare una crisi economica dal 2014 quando i prezzi del ...

Quale ruolo del pubblico nel post - Covid? Un evento online ...crepe e le macerie delle politiche rigoriste e i loro danni sulla condizione sociale ed economica ...la parola la sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze Maria Cecilia Guerra; i ...

La Guerra economica si fa con i Vaccini: l'Europa ha già perso Teleborsa Accordi di Abramo, così Stati Uniti e Israele vogliono ridisegnare il Medio Oriente A sei mesi dalla firma dei cosiddetti Accordi di Abramo per la normalizzazione delle relazioni tra Israele e quattro Stati arabi, la promessa di nuove opportunità economiche supera le ambizioni di rag ...

Le potenze in Myanmar, segnali dall’Etiopia e altre notizie interessanti MYANMAR E LE GRANDI POTENZE [di Giorgio Cuscito] Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione dei rapporti economici con il Myanmar derivanti dalla Cornice per il commercio e g ...

... ma è tornato in carica nel 1997 dopo unacivile. Un emendamento costituzionale del 2015 ha ... La Repubblica del Congo ha dovuto affrontare una crisidal 2014 quando i prezzi del ......crepe e le macerie delle politiche rigoriste e i loro danni sulla condizione sociale ed...la parola la sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze Maria Cecilia; i ...A sei mesi dalla firma dei cosiddetti Accordi di Abramo per la normalizzazione delle relazioni tra Israele e quattro Stati arabi, la promessa di nuove opportunità economiche supera le ambizioni di rag ...MYANMAR E LE GRANDI POTENZE [di Giorgio Cuscito] Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione dei rapporti economici con il Myanmar derivanti dalla Cornice per il commercio e g ...