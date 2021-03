La Germania vieta AstraZeneca alle donne under 60: ecco perché (Di martedì 30 marzo 2021) Stop alla vaccinazione con AstraZeneca per le donne under 60, citando nuovi dati su sospetti effetti collaterali. L'ospedale Charité della capitale tedesca aveva già fermato le vaccinazioni delle sue ... Leggi su globalist (Di martedì 30 marzo 2021) Stop alla vaccinazione conper le60, citando nuovi dati su sospetti effetti collaterali. L'ospedale Charité della capitale tedesca aveva già fermato le vaccinazioni delle sue ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania vieta La Germania vieta AstraZeneca alle donne under 60: ecco perché 'Questo passo si rende necessario per la Charité perché nel frattempo ci sono stati altri casi di trombosi cerebrale di donne in Germania', ha detto la portavoce della clinica universitaria Manuela ...

Donbass: Cremlino, nessuno vuol risolvere la questione senza l'Ucraina Mosca, 30 mar 12:42 - (Agenzia Nova) - Nessuno intende la questione del Donbass senza l’Ucraina, ma ai leader di tre paesi come Russia, Germania e Francia non può essere vietato uno scambio di ...

