La Germania sceglie la Difesa Ecco i piani di spesa

Leggi su formiche

(Di martedì 30 marzo 2021) Lapunta sulla. Pochi giorni fa, il governo di Angela Merkel ha approvato le linee-guida per il bilancio federale del prossimo anno e per le previsioni al 2025. Per lasi è deciso un aumento di budget del 5%, passando da poco meno di 47 miliardi di quest’anno, a 49,3 miliardi per il 2022. GLI IMPEGNI Spetterà tuttavia al nuovo governo federale confermare o modificare il piano di, dopo l’iter di formazione che seguirà il rinnovo del Bundestag a settembre. Intanto, però, il governo di Berlino conferma la volontà di rispettare gli impegni Nato, ovvero la tendenza al fatidico 2% del Pil da spendere in. L’aumento del budget, ha notato la ministra Annegret Kramp-Karrenbauer, “è necessario per colmare le lacune nelle capacità esistenti causate da decenni di risparmi e, allo ...