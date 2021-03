La gallina diventa mamma adottiva e “cova” i gattini: il video fa il giro del web (Di martedì 30 marzo 2021) Un miagolio sospetto e, apparentemente, solo una gallina intenta a covare. Ma in realtà una dolce sorpresa: sotto le piume tre mici piccolissimi. È la scoperta fatta fa Goran A. Surchi, agricoltore del Kurdistan Iracheno che ha pubblicato il video della sorpresa su TikTok, raggiungendo in poco tempo oltre 300mila visualizzazioni. Goran ha raccontato che probabilmente i mici avevano trovato rifugio sotto la gallina dopo la morte della loro mamma. Così, almeno questo si capisce dalle immagini, la gallina ha deciso di proteggerli nel modo più semplice: custodendoli come delle uova, come se stesse covando. Il risultato è dolcissimo tanto che Goran ha raccontato che li lascerà così finché la gallina vorrà. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Un miagolio sospetto e, apparentemente, solo unaintenta are. Ma in realtà una dolce sorpresa: sotto le piume tre mici piccolissimi. È la scoperta fatta fa Goran A. Surchi, agricoltore del Kurdistan Iracheno che ha pubblicato ildella sorpresa su TikTok, raggiungendo in poco tempo oltre 300mila visualizzazioni. Goran ha raccontato che probabilmente i mici avevano trovato rifugio sotto ladopo la morte della loro. Così, almeno questo si capisce dalle immagini, laha deciso di proteggerli nel modo più semplice: custodendoli come delle uova, come se stessendo. Il risultato è dolcissimo tanto che Goran ha raccontato che li lascerà così finché lavorrà. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

