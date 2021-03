(Di mercoledì 31 marzo 2021) Saranno le prime parti del Teatro San Carlo ad eseguire “Le ultime sette parole di Cristo sulla croce” nella trascrizione per quartetto d’archi, tra le antiche pietre della chiesa di San Giovanni del Toro Di Olga Chieffi Lazione del Venerdì Santo era detta “” in ricordo degli antichi riti notturni attraverso i quali si intendeva rievocare l’oscurità che discese sulla terra alla morte di Cristo e l’immagine della Chiesa che brancola nel buio senza il suo Dio. Lasi affiderà perre in musica il triduo pasquale, alla musica di Franz Josephe al suo celeberrimo oratorio, che ascolteremo dagli archi del Teatro San Carlo, in forma di quartetto, “Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce”, il 2 aprile alle ore 18.00 sui siti ufficiali ...

ChieffiOlga : La Fondazione Ravello celebra il Rito delle tenebre con Haydn | Cronache Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Ravello

Il Vescovado Costa di Amalfi

Il protrarsi della pandemia non permette ancora di ritornare a godere di un concerto in presenza ma la, con il supporto della Regione Campania , sente forte il dovere di tornare ...Il protrarsi della pandemia non permette ancora di ritornare a godere di un concerto in presenza, tuttavia la, con il supporto della Regione Campania , sente forte il dovere di ...In una nota trasmessa alla nostra redazione, il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, annuncia l'aggiudicazione del progetto di realizzazione della passerella pedonale a sbalzo, parallela al tratt ...Torna la musica a Ravello con “Le ultime sette parole di Cristo sulla croce” di Haydn. Il concerto andrà in onda in prima visione Venerdì santo.