La finale di Coppa Italia verso il Mapei Stadium (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo ben 13 edizioni allo Stadio Olimpico, la Coppa Italia è pronta a cambiare casa. Come riporta La Repubblica, la finale della seconda competizione nazionale si svolgerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il match metterà di fronte Juventus e Atalanta e avrà luogo il 19 maggio. Il motivo del cambio di sede – spiega L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo ben 13 edizioni allo Stadio Olimpico, laè pronta a cambiare casa. Come riporta La Repubblica, ladella seconda competizione nazionale si svolgerà aldi Reggio Emilia. Il match metterà di fronte Juventus e Atalanta e avrà luogo il 19 maggio. Il motivo del cambio di sede – spiega L'articolo

Advertising

ItaliaTeam_it : TRIONFO NELLA SPADA! ?? Superata l'Ucraina in finale 44-43, @EnriGarozzo, @santarally93, @marcofichi e Gabriele Cim… - PallCantu : 24 marzo 1983: Pallacanestro Cantù batte in finale a Grenoble, in un derby tutto italiano, i rivali dell'Olimpia Mi… - AndreaM95342189 : Si chiudono anche i gruppi B, D, G e H. La grande sorpresa: #Malawi alla fase finale e #Gambia primo nel girone...… - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione La finale di Coppa Italia verso il Mapei Stadium: Dopo ben 13 edizioni allo Stadio O… - SmarzPez : RT @max_ambesi: Ci sono gesti tecnici che in automatico riconciliano con lo sport, al di là di quale possa essere il risultato finale. Il… -