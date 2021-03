La famiglia di George Floyd in ginocchio prima del processo: «Il sistema ci dimostri che possiamo fidarci» – Il video (Di martedì 30 marzo 2021) 8 minuti e 46 secondi di silenzio. Tanti ne ha trascorsi la famiglia Floyd, in ginocchio, prima della conferenza stampa in occasione di un processo che parte dopo 10 che giudicherà l’agente polizia Derek Chauvin. Che passò proprio quei 9 minuti con il ginocchio sul collo di George Floyd, l’afroamericano ucciso a Minneapolis il 25 maggio 2020. «Questo caso di omicidio non è difficile: quando vedi quel video, guardi un video di tortura», ha detto all’incontro l’avvocato della famiglia Floyd, Ben Crump. «Lo hanno ucciso ma siamo ancora forti», commenta il fratello di George Floyd, Terrence. «Dicono che dobbiamo fidarci del ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) 8 minuti e 46 secondi di silenzio. Tanti ne ha trascorsi la, indella conferenza stampa in occasione di unche parte dopo 10 che giudicherà l’agente polizia Derek Chauvin. Che passò proprio quei 9 minuti con ilsul collo di, l’afroamericano ucciso a Minneapolis il 25 maggio 2020. «Questo caso di omicidio non è difficile: quando vedi quel, guardi undi tortura», ha detto all’incontro l’avvocato della, Ben Crump. «Lo hanno ucciso ma siamo ancora forti», commenta il fratello di, Terrence. «Dicono che dobbiamodel ...

