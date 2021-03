La disperazione di Furino | “Ho portato il Covid a casa E così mia moglie Irene è morta”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 30 marzo 2021) Che fosse un periodo difficile per tutti si sapeva, ma alcuni stanno vivendo un dramma nel dramma. È il caso di Giuseppe, ex centrocampista e capitano della Juventus, che ha perso laVercellini di recente per. L’ex giocatore rappresenta una vera e propria bandiera bianconera, è stato alla Juventus dal 1969 al 1984 collezionando ben 361 presenze e 8 gol.ha raccontato le vicende di questi giorni al Corriere di Torino in una lunga intervista partendo proprio da questo dramma: “Sono davvero frastornato, è accaduto tutto troppo in fretta. Purtroppo credo di avere fatto da untore, portando ail virus. Ci ha preso tutti, in famiglia. Ma mentre noi guarivamo lei cominciava ad avere seri problemi di saturazione. Da quando è stata ricoverata non l’ho più ...