La dieta del cervello: 5 ricette per cambiare marcia (Di martedì 30 marzo 2021) Ormai dovremmo saperlo: dal cibo dipende la nostra salute. Forse, però, non ci rendiamo ancora conto abbastanza di quanto possa influire su quella mentale: l'alimentazione corretta non aiuta solo a prevenire malattie croniche come il cancro o il diabete, può essere un supporto fondamentale per sconfiggere disturbi psicologici che incidono pesantemente sulla qualità della nostra vita come la depressione, l'ansia, anche la semplice difficoltà di concentrazione. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : dieta del Perché questo ingrediente in cucina potrebbe nuocere alla salute ...fisico con un effetto negativo sul nostro umore soprattutto se si cerca di dimagrire con una dieta ... Ecco in quali cibi in cucina troviamo questo ingrediente Cercare di limitare l'assunzione del sale, ...

Digiuno intermittente, come funziona per dimagrire? Ma come funziona esattamente la dieta del digiuno intermittente? Sostanzialmente il digiuno intermittente non è una dieta ma un regime alimentare. Si tratta di cambiare le proprie abitudini ...

Dieta del gruppo sanguigno, come funziona RiminiToday La dieta del cervello: 5 ricette per cambiare marcia Esce «La dieta del Cervello», il libro della psichiatra nutrizionale Uma Naidoo che spiega perché un'alimentazione corretta è il primo passo per combattere anche disturbi psicologici ...

Pancia piatta con i cibi sani salva-linea dal mondo Dall'injera, il pane etiope, allo Skyr, lo yogurt senza grassi islandese: 10 alimenti healthy per la linea e per la salute ...

