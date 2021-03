La crisi del rapporto tra giovani e sport, Etkmente scende in campo (Di martedì 30 marzo 2021) Già ad aprile scorso erano più di due milioni le famiglie italiane che dichiaravano di aver perso oltre il 50% del proprio reddito familiare (Fonte: mUp Research per Facile.it) e che, per questo motivo, si erano trovate costrette a diverse rinunce. A conti fatti sono tanti i ragazzi italiani che, per ragioni economiche, sociali o culturali hanno dovuto rinunciare allo sport, elemento fondamentale non solo di aggregazione e salute, ma anche di crescita etica e morale. È per aiutare loro a non dover dire addio ad un tassello così importante che è nata Etkmente (www.Etkmente.t), l’associazione che, con il patrocinio del Coni, mira a garantire l’accesso alla pratica sportiva per un numero sempre più ampio di ragazzi fra i 6 ed i 15 anni. Lo sport, spiega l’associazione, “non è solo attività fisica, ma ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) Già ad aprile scorso erano più di due milioni le famiglie italiane che dichiaravano di aver perso oltre il 50% del proprio reddito familiare (Fonte: mUp Research per Facile.it) e che, per questo motivo, si erano trovate costrette a diverse rinunce. A conti fatti sono tanti i ragazzi italiani che, per ragioni economiche, sociali o culturali hanno dovuto rinunciare allo, elemento fondamentale non solo di aggregazione e salute, ma anche di crescita etica e morale. È per aiutare loro a non dover dire addio ad un tassello così importante che è nata(www..t), l’associazione che, con il patrocinio del Coni, mira a garantire l’accesso alla praticaiva per un numero sempre più ampio di ragazzi fra i 6 ed i 15 anni. Lo, spiega l’associazione, “non è solo attività fisica, ma ...

