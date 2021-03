La corte dei miliziani jihadisti e dei “ribelli moderati” in Italia: i Dachan (seconda parte) (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar – L’imam Nour Dachan è il capostipite di una numerosa famiglia di attivisti appartenente ai cosiddetti “ribelli moderati”. È il padre della giornalista Asmae Dachan, a cui il Presidente Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito nel 2019, e di Ahmad Amer Dachan, consigliere comunale di Rosora (Ancona) e candidato non eletto alle scorse elezioni regionali delle Marche. Tutti e tre sono impegnati nell’attivismo a favore dei cosiddetti “ribelli moderati” in Siria, organizzazioni eterodirette, finanziate dai Fratelli Musulmani e infiltrate da miliziani e foreign fighter già dalla loro nascita. L’Ucoii emanazione Italiana dei Fratelli Musulmani L’imam ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar – L’imam Nourè il capostipite di una numerosa famiglia di attivisti apnente ai cosiddetti “”. È il padre della giornalista Asmae, a cui il Presidente Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito nel 2019, e di Ahmad Amer, consigliere comunale di Rosora (Ancona) e candidato non eletto alle scorse elezioni regionali delle Marche. Tutti e tre sono impegnati nell’attivismo a favore dei cosiddetti “” in Siria, organizzazioni eterodirette, finanziate dai Fratelli Musulmani e infiltrate dae foreign fighter già dalla loro nascita. L’Ucoii emanazionena dei Fratelli Musulmani L’imam ...

