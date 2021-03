La città di Berlino sospende di nuovo il vaccino AstraZeneca per le donne sotto i 60 anni e parla di sospetti effetti collaterali (Di martedì 30 marzo 2021) Le autorità della città di Berlino hanno sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca per le donne di età inferiore ai 60 anni, citando nuovi dati su sospetti effetti collaterali. La sospensione di oggi arriva dopo che l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) e l’Aifa hanno sospeso per due giorni la somministrazione del vaccino in tutta Europa dopo alcune evidenze su rischi di trombosi. Il 19 marzo scorso era arrivato il nuovo via libera in Italia al vaccino anti-Covid di AstraZeneca dopo la sospensione precauzionale. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) aveva revocato il divieto d’uso: il vaccino è sicuro, non è dimostrato il nesso causale con gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Le autorità delladihanno sospeso la somministrazione delper ledi età inferiore ai 60, citando nuovi dati su. La sospensione di oggi arriva dopo che l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) e l’Aifa hanno sospeso per due giorni la somministrazione delin tutta Europa dopo alcune evidenze su rischi di trombosi. Il 19 marzo scorso era arrivato ilvia libera in Italia alanti-Covid didopo la sospensione precauzionale. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) aveva revocato il divieto d’uso: ilè sicuro, non è dimostrato il nesso causale con gli ...

Advertising

repubblica : Coronavirus, Germania divisa sul vaccino AstraZeneca: Berlino e altre città lo vietano per gli 'under 60' - La7tv : #tagada Ultim'ora: la città di #Berlino ferma la somministrazione di #Astrazeneca per le donne under 60 #tagadala7… - __RiK__ : ?? Agenzia ANSA: La città di Berlino ferma AstraZeneca per tutti under 60 - Europa. - alfonso_unial : #AstraZeneca In Germania scoppia un nuovo caso AstraZeneca: alcune città e regioni, anche importanti come Berlino,… - Poppians : RT @La7tv: #tagada Ultim'ora: la città di #Berlino ferma la somministrazione di #Astrazeneca per le donne under 60 #tagadala7 #30marzo http… -

Ultime Notizie dalla rete : città Berlino Il vaccino AstraZeneca cambia nome. Nel bugiardino trombosi tra gli effetti collaterali Intanto la città di Berlino ha deciso di sospendere "per precauzione" la somministrazione del vaccino anti - Covid di Astrazeneca alle persone, uomini e donne, che hanno meno di 60 anni in attesa di ...

Astrazeneca cambia nome. Il vaccino d'ora in poi si chiamerà Vaxzevria. Nuovo anche il bugiardino In mattina è arriva la notizia ( leggi l'articolo ) che le autorità sanitarie della città di Berlino hanno sospeso la somministrazione del vaccino Astrazeneca per le donne di età inferiore ai 60 anni,...

Il regista Fredo Valla: Il film “Bogre” rappresenta Europa che attraversa l'Europa Bulgaria-Italia Intanto ladiha deciso di sospendere "per precauzione" la somministrazione del vaccino anti - Covid di Astrazeneca alle persone, uomini e donne, che hanno meno di 60 anni in attesa di ...In mattina è arriva la notizia ( leggi l'articolo ) che le autorità sanitarie delladihanno sospeso la somministrazione del vaccino Astrazeneca per le donne di età inferiore ai 60 anni,...