"La Borgonzoni è ignorante...". I vergognosi insulti della Murgia (Di martedì 30 marzo 2021) Ignazio Stagno Un video della sottosegretaria alla Cultura su Leonardo Da Vinci adesso scatena l'ira della scrittrice: cosa è successo Le maestrine sono sempre lì con il ditino alzato: pronte a giudicare. E anche questa volta il diluvio di insulti è arrivato puntualissimo. A dover subire gli schiaffi da parte del docente in cattedra è stato il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni. La leghista sui suoi canali social ha lanciato una piccola rubrica video, "Prima l'italiano", in cui parla in un minuto di alcune curiosità legate alla cultura di casa nostra. Tra questa anche alcuni cenni al look di Leonardo Da Vinci e alle sue innovazioni nel campo dell'arte. Apriti cielo. Michela Murgia sulla Stampa la infilza senza pietà. E lo fa con una cattiveria che va ben oltre la mera ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Ignazio Stagno Un videosottosegretaria alla Cultura su Leonardo Da Vinci adesso scatena l'irascrittrice: cosa è successo Le maestrine sono sempre lì con il ditino alzato: pronte a giudicare. E anche questa volta il diluvio diè arrivato puntualissimo. A dover subire gli schiaffi da parte del docente in cattedra è stato il sottosegretario alla Cultura, Lucia. La leghista sui suoi canali social ha lanciato una piccola rubrica video, "Prima l'italiano", in cui parla in un minuto di alcune curiosità legate alla cultura di casa nostra. Tra questa anche alcuni cenni al look di Leonardo Da Vinci e alle sue innovazioni nel campo dell'arte. Apriti cielo. Michelasulla Stampa la infilza senza pietà. E lo fa con una cattiveria che va ben oltre la mera ...

Advertising

emanuelino10 : RT @croazia1: È talmente ignorante che anche un asino la prenderebbe a calci Salvini si circonda di SCIENZIATI COME LUI B… - nicola1691 : Cultura, la sottosegretaria Borgonzoni tiene una rubrica sui grandi italiani: copia da Wikipedia IGNORANTE... alme… - Palmenere : RT @udogumpel: Non dovreste criticare la #Borgonzoni per aver copiato da #Wikipedia. Dovreste invece cantarne le lodi per aver letto un te… - MauroCobau : RT @gigi52335676: I politici della prima repubblica avevano mille difetti, ma non avrebbero mai permesso che un'ignorante come la Borgonzon… - udogumpel : Non dovreste criticare la #Borgonzoni per aver copiato da #Wikipedia. Dovreste invece cantarne le lodi per aver le… -

Ultime Notizie dalla rete : Borgonzoni ignorante E gli onorevoli del liscio danzano col maestro dell'ortodossia socialista ... fu indotto dalla Borgonzoni a salutare il pubblico cantando? Ma anzichè "Nustalgî d Bulâggna" , ... «È facile: "Ho visto una croce sopra il cannone"» Professoressa: «Ignorante! Significa "vidi un ...

E gli onorevoli del liscio danzano col maestro dell'ortodossia socialista ... fu indotto dalla Borgonzoni a salutare il pubblico cantando? Ma anzichè "Nustalgî d Bulâggna" , ... «È facile: "Ho visto una croce sopra il cannone"» Professoressa: «Ignorante! Significa "vidi un ...

"La Borgonzoni è ignorante...". I vergognosi insulti della Murgia il Giornale "La Borgonzoni è ignorante...". I vergognosi insulti della Murgia Un video della sottosegretaria alla Cultura su Leonardo Da Vinci adesso scatena l'ira della scrittrice: cosa è successo ...

... fu indotto dallaa salutare il pubblico cantando? Ma anzichè "Nustalgî d Bulâggna" , ... «È facile: "Ho visto una croce sopra il cannone"» Professoressa: «! Significa "vidi un ...... fu indotto dallaa salutare il pubblico cantando? Ma anzichè "Nustalgî d Bulâggna" , ... «È facile: "Ho visto una croce sopra il cannone"» Professoressa: «! Significa "vidi un ...Un video della sottosegretaria alla Cultura su Leonardo Da Vinci adesso scatena l'ira della scrittrice: cosa è successo ...