La babele delle regioni frena la ' guerra' al virus

(Di martedì 30 marzo 2021) AGI - La pandemia incalza e lesi muovono in ordine sparso per potenziare la campagna vaccinale, ma il rischio è che questafreni la corsa per immunizzare il Paese. "I famosi 500 mila vaccini al giorno, che è il nostro obiettivo nazionale, lo possiamo raggiungere se ognuno farà il proprio pezzettino regionale e locale. Siamo ine serve forse qualche norma di", ha dichiarato il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, intervenendo all'apertura del maxi hub di vaccinazione alla Fiera di Genova. "Mi pare che qualcosa si stia già facendo - ha sottolineato - sull'impiego ad esempiofarmacie, è stata fatta una norma. Così come è stata fatta una norma per sbloccare l'attività degli infermieri al di là di quello che fanno ordinariamente. Tante cose noi siamo ...

aciapparoni : RT @rtl1025: ?? Governo, la babele delle #Regioni frena la guerra dei vaccini, e #Draghi invita all’unità per centrare la vittoria ??? di @ac… - rtl1025 : ?? Governo, la babele delle #Regioni frena la guerra dei vaccini, e #Draghi invita all’unità per centrare la vittori… - IlFattoNisseno : Covid, Italia: vaccino, la “babele” delle regioni frena la “guerra” - MarikaSaccomani : RT @TeatroVerdiPN: ??VERDI TALKS Teatro nei Luoghi di questo Teatro di e con Roberto Canziani LA SCRITTURA La babele delle lingue del teatr… - TeatroVerdiPN : ??VERDI TALKS Teatro nei Luoghi di questo Teatro di e con Roberto Canziani LA SCRITTURA La babele delle lingue del… -

Ultime Notizie dalla rete : babele delle

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

...predisposto per il secondo semestre del 2021 un programma di iniziative culturali da tenersi in pubblico nell'auspicio di un alleggerimentorestrizioni anti - Covid 19. "L'INGEGNERE DI", ......predisposto per il secondo semestre del 2021 un programma di iniziative culturali da tenersi in pubblico nell'auspicio di un alleggerimentorestrizioni anti - Covid 19. 'L'INGEGNERE DI', ...APRILIA – E’ in corso da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Latina, l’operazione Babele che dalle prime luci dell’alba ha permesso di arrestare 16 persone accusate di associazione finali ...La chiave principale per sbloccare la campagna vaccinale secondo molti enti locali passa prima di tutto attraverso una maggiore capillarità sul territorio, e quindi per modalità di erogazione miste in ...