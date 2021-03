La Asl di Arezzo scarica il giornalista | Ecco le furbate di Scanzi

(Di martedì 30 marzo 2021) La Procura diva avanti. Come anche l’inchiesta interna della Asl Toscana Sud Est. Uno scenario che vede Andreasempre più isolato, in quanto la sua arringa difensiva continua a fare acqua da tutte le parti. Tant'è che La 7, meno di ventiquattr'ore fa, gli ha sospeso il contratto, mentre la Rai continua a fare orecchio da mercante. Il 46ennes'è conquistato la scena lo scorso 19 marzo all’hub vaccinale allestito al Centro Affari e Fiere di, facendosi vaccinare con una dose AstraZeneca, prima di molte altre persone che ne avevano diritto. “C'era il rischio che la dose venisse buttata”, “sono un caregiver”, sono alcune delle motivazioni con cui ildel Fatto Quotidiano continua a difendersi. Motivazioni, tuttavia, smentite da fatti. Primo: il vaccino ...

Advertising

Tino44588447 : RT @Michele_Anzaldi: Dopo 10 giorni, l'apertura di un fascicolo in Procura, le smentite dei vertici della Asl di Arezzo, ora anche la Rai f… - carlo1493 : RT @jacopo_iacoboni: alla luce di quanto ha dichiarato il direttore della Asl di Arezzo alla trasmissione di Giletti, le affermazioni del n… - ravanin58 : RT @jacopo_iacoboni: alla luce di quanto ha dichiarato il direttore della Asl di Arezzo alla trasmissione di Giletti, le affermazioni del n… - memboditempesta : Pensare che sulle sue varie pagine..questo coglione lo elogiano anche.. Il Tempo: La Asl lo scarica, ecco le furbat… - polato_maurizio : RT @skipper_66: #Scanzi sbugiardato dalla Asl di Arezzo, e #Travaglio muto... -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Arezzo

Il Tempo

- Sono andati in pensione ma quando c'è stato bisogno hanno ripreso il camice bianco e sono ... Dino Vanni è stato Direttore della Medicina interna nella ex8 ed ha fatto anche parte del ...... deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, che tuona: "Dopo l'inchiesta di Non è l'arena e le interviste ai responsabilidiche smentiscono Scanzi sul ...La procura di Arezzo riceverà in queste ore dalla Asl Toscana Sud Est i risultati di un’ispezione interna circa la vicenda del vaccino Astrazeneca ...Marco Rossi è il nuovo direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale San Donato di Arezzo ...