Kosovo | Ujkani | “Sono scappato in tempo dalla guerra | un sogno giocare con questa maglia”

Nel corso di un'intervista a Marca, Samir Ujkani, portiere del Torino e capitano del Kosovo, ha voluto raccontare la sua storia, molto triste ma con un lieto fine: giocare per la propria nazione." La Nazionale del Kosovo non esisteva ancora– dice Ujkani- quindi ho giocato 20 partite con la Nazionale albanese. giocare con la maglia del mio paese era un sogno, per cui quando il Kosovo è stato riconosciuto come paese ho cominciato immediatamente le operazioni burocratiche per cambiare nazionale. Sono stato il primo a farlo, anche se potevamo giocare solo amichevoli". Poi, il tema della guerra: "Ho perso due zii e le loro mogli, anche la moglie di mio cugino con la sua bambina.

