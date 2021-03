Kojima ' importanti notizie domani' | l' audio director di Death Stranding accende l' hype

Leggi su eurogamer

(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo finalmente di novità in casa HideoProductions? Ormai gli indizi iniziano ad accumularsi e la voglia di saperne di più è parecchia nonostante unche non ha di certo ottenuto il favore di tutti. Ma d'altrondeè un titolo peculiare e sarà interessante capire cosa realizzerà l'amato papà di Metal Gear nell'immediato futuro. Ma perché ci aspettiamo degli annunci? Perché l'di, Ludvig Forssell, ha condiviso un tweet molto interessante per quanto privo di dettagli: "". Leggi altro...